Ladrón felicita a serenos por detenerlo mientras robaba en un local: "buena intervención"

En un inusual suceso que tuvo lugar en un minimarket de Pueblo Libre, un ladrón capturado por el equipo de serenazgo dejó a todos sorprendidos con su reacción.

El individuo, identificado como Robert Antony Castillo Blas, fue detenido mientras intentaba robar salchichas y quesos en el establecimiento.

El personal de seguridad del serenazgo, alertado por un empleado del local, actuó rápidamente y logró aprehender al delincuente en pleno acto delictivo.

Sin embargo, lo que ocurrió a continuación dejó a todos perplejos. En lugar de mostrar resistencia o intentar huir, el ladrón felicitó al equipo de serenos por su intervención.

Las palabras del delincuente, expresando su reconocimiento hacia los serenos, generaron sorpresa y desconcierto entre los presentes. No obstante, el individuo también se disculpó por su comportamiento y prometió abandonar la vida delictiva.

NO FUE DENUNCIADO

A pesar de la captura y la confesión del ladrón, los dueños del minimarket decidieron no presentar una denuncia formal. El valor total de los productos sustraídos ascendía a 73.70 soles, pero al no superar los 100 soles, optaron por no llevar adelante acciones legales.