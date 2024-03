John Kelvin es denunciado por su nueva pareja por agresión y podría regresar a prisión

A más de seis meses de haber recobrado su libertad, John Kelvin podría regresar a prisión después de la denuncia que hizo su nueva pareja por agresión.

En declaraciones a un medio local, su novia identificada como Glenda Rodríguez mencionó que el cantante la golpeó en varias ocasiones, por lo que ahora quiere estar sola y tener un nuevo inicio en su vida.

“Él me pegó me metió un puñete, una cachetada en la cara. No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila”, expresó.

AYUDA DE ESPECIALISTA

A pesar de que su amorío no lleva mucho tiempo, Rodríguez señaló que John Kelvin tuvo que tener ayuda de un psicólogo producto a los constantes problemas que sigue teniendo con el alcohol.

Cabe mencionar que, hace un par de semanas el exintegrante del Grupo 5 volvió a estar en el ojo de la polémica por haber realizado un presunto baile obsceno en un concierto en Cajamarca.