Perú será protagonista en el Congreso Gastronómico de Identità Golose 2024

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) participará en el Congreso Gastronómico de Identità Golose, programado del 9 al 11 de marzo en el MiCo Milano Congressi de Milán, Italia.



Identità Golose, que celebra su 19ª edición, es un evento anual que reúne a destacados exponentes de la cocina de autor italiana e internacional para celebrar la excelencia gastronómica. Durante el congreso, chefs de renombre mundial, profesionales del sector, periodistas y entusiastas se reúnen para compartir conocimientos, experiencias e innovaciones en el mundo de la gastronomía.

CULTURA GASTRONÓMICA



En el stand de Perú, cinco chefs de restaurantes peruanos en Italia, ubicados en Milán, Turín y Roma - Alma Criolla, Ta' Bueno, Llama Maki, Vale un Perú y Coraje - realizarán demostraciones culinarias para dar a conocer la variedad de la deliciosa cocina peruana. También se ofrecerán degustaciones de cinco marcas de pisco (Pisco Demonio de los Andes, Pisco Fontana, Pisco 1615, Pisco Portón y Pisco MachuPisco) y de tres marcas destacadas de café (Sami, Vraem y Kessia Malu-His Majesty the Coffee).



De este modo, la participación de Perú en Identità Golose representa una oportunidad extraordinaria para promover la rica cultura gastronómica peruana y su biodiversidad. La feria es una vitrina importante para atraer el interés de los amantes de la cocina de todo el mundo.

AUTÉNTICOS SABORES



En la feria participará Malena Martinez, científica y co-directora de Mater Iniciativa, una organización interdisciplinaria, gastronómica y cultural dedicada al estudio, conservación y difusión de la extraordinaria biodiversidad de Perú. Martinez es hermana del célebre chef Virgilio Martínez (quien este año, con su restaurante Central, se ubicó en el primer lugar de The World's 50 Best Restaurants y también lidera el restaurante Mil Centro, cerca de Cusco, premiado en los World Culinary Awards 2023 como Mejor Experiencia Gastronómica Fina del Mundo 2023) y hablará sobre la oferta y biodiversidad extraordinarias de Perú.



Además, el renombrado chef peruano Jaime Pesaque será el protagonista de una cena exclusiva, ofreciendo una oportunidad única para descubrir los auténticos sabores y creaciones innovadoras de la cocina peruana. Jaime Pesaque es un chef limeño muy creativo a cargo del restaurante Mayta, ubicado en el puesto 47 de la lista mundial de los World’s 50 Best.