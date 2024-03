Día de la Mujer: rectora de la UNMSM revela que más del 50% de postulantes son féminas

En medio de la celebración por el Día de la Mujer, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón reveló que más del 50% de postulantes a la casa de estudios son féminas.

Asimismo, Ramón hizo un llamado a las damas a seguir participando en los diversos exámenes de admisión que tiene ‘la decana de América’, ya que contarán con las mismas condiciones que todos.

"Ahora el 51 % de los postulantes son mujeres y del 100 % de todos los alumnos de los primeros puestos hablamos de un 80 % que ocupan los primeros puestos. Entonces, el mundo está cambiando, la visión de la mujer está cambiando porque yo no soy feminista, hablo de igualdad de condiciones y creo que las mujeres podemos participar en igualdad de condiciones, sin temores, podemos debatir y podemos hablar", comentó.

DISCRIMINACIÓN EN CARNE PROPIA

Durante su estadía en la UNMSM, Jerí Ramón sostuvo que sufrió diversos actos discriminatorios porque anteriormente en la casa de estudios prevalecían los docentes masculinos.

“Me costó mucho, empecé como jefa de prácticas y para pasar a profesor auxiliar tuve que sufrir martirios. Yo no podía quejarme, no podía reclamar porque entraba al sindicato de docentes y el 98 % eran profesores. Entonces, una mujer hablaba y salían y te decían ya fuiste. Te marcaban y no podías promocionarte”, expresó.