MTC: Conoce cómo modificar la restricción de lentes en tu brevete

Si en tu licencia de conducir figura la restricción de manejar con lentes, pero llevaste un tratamiento correctivo a la vista, que indica que ya no es necesario que los uses, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) te orienta cómo realizar el trámite de canje y modificación de esa especificación en tu brevete.



Durante el año pasado, 230 ciudadanos responsables llevaron a cabo este proceso para cumplir con la normativa y evitar sanciones, ya que conducir sin lentes cuando la licencia lo indica es una falta calificada como Muy Grave, con una multa de S/ 618.



Aquí te informamos cómo es el procedimiento:

1. Acércate a un centro médico autorizado por el MTC para solicitar un examen de canje y modificación de la licencia de conducir. Verifica los centros autorizados en este enlace: https://rec.mtc.gob.pe/LicenciaConducir/ArCentroMedicoConfiguracion



2. Abona el derecho de emisión de nueva licencia de conducir por concepto de duplicado en el Banco de la Nación o por Págalo.pe. Para una licencia electrónica, el costo es de S/ 6.70; para una física, S/14.70.



3. Dirígete al centro de emisión de licencias del MTC, sin previa cita, en jr. Antenor Orrego 1923, Cercado de Lima. Al llegar a la ventanilla, indica que estás realizando el trámite de canje y modificación. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.



De esta manera, obtendrás tu nueva licencia de conducir el mismo día, sin la restricción de uso de lentes. Recuerda que para más información u orientación gratuita, el MTC dispone de los canales exclusivos para la tramitación de brevetes: el correo electrónico licenciaelectronica@mtc.gob.pe y la línea telefónica (01) 615-7900.



Es importante reiterar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no cuenta con tramitadores de brevetes por lo que debes utilizar solo los canales oficiales para evitar engaños por intermediarios fraudulentos.