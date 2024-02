¡Amor de madre! Mujer donó parte de su hígado para salvar la vida de su único hijo

El amor de una madre no conoce fronteras. Es así que Miriam Huaylla de 30 años, natural de Juliaca (Puno), decidió voluntariamente donar una parte de su hígado para salvar la vida de su único hijo, Gean Piero de un año, quien en abril de 2023, fue diagnosticado de cirrosis hepática y gracias a la cobertura financiera del SIS pudieron viajar a Argentina para una segunda oportunidad de vida del menor.



Su estado era bien grave y lo único que le podía salvar la vida era un trasplante de hígado, procedimiento médico que se realizó en agosto de 2023 en el Hospital Universitario Austral (Argentina), con la cobertura integral y gratuita del Seguro Integral de Salud (SIS), a través de su unidad ejecutora de alto costo Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal).



Nadie puede imaginar que este pequeño tuvo serios problemas de salud de origen hepático desde los tres meses de nacido cuando vivía en su natal Juliaca.



Actualmente, Gean Piero, de un año y siete meses, vive con su mamá en el caluroso Manchay, en el distrito de Pachacámac (Lima) para continuar con sus tratamientos y consultas médicas postrasplante. Es un niño bastante activo, engreído, juguetón, bailarín y ya está dando sus primeros pasos. Está prácticamente recuperado.



Internado a los tres meses



Miriam Huaylla, recuerda que su bebe nació normal, pero a los tres meses le dio neumonía. “Allí empezó todo. Estuvo 25 días en UCI en el Hospital Monge Medrano de Juliaca, le dieron de alta, pero tuve que regresar porque se puso mal nuevamente”, indicó.



Al ver que los médicos no daban con la enfermedad, en enero de 2023 ingresó a la emergencia del Hospital Honorio Delgado (Arequipa) hasta abril que le diagnosticaron cirrosis, enfermedad poco común en infantes. Sin embargo, al no tener especialistas pediátricos fue referido al INSN-San Borja, donde ingresó el 6 de mayo, confirmándole cirrosis hepática y atresia de vías biliares.



Los médicos le explicaron a la mamá que era necesario un trasplante hepático porque la condición de su menor hijo era crítica. Además, ella podría ser donante, a lo que aceptó de inmediato. Le hicieron pruebas y confirmaron que era compatible para la donación. Inmediatamente se hizo el trámite ante Fissal y se contactó con el Hospital Universitario Austral, con el cual existe convenio. Fissal le cubrió el trasplante, traslado, alojamiento y alimentación para el pequeño y su mamá donante.



El 3 de agosto del año pasado viajaron a Buenos Aires y el 17 de ese mismo mes, se realizó el trasplante de una parte del hígado de la mamá. Ella fue dada de alta a los cuatro días y su pequeño recién al mes porque presentó una complicación que fue atendida de inmediato y superada.



Agradecimiento de la madre



“Estoy muy agradecida al SIS porque me ha dado un apoyo muy grande. Es para mí una gran felicidad ver a mi hijo crecer, caminar. El SIS alivió mi corazón. Es un regalo muy grande el que me dieron y yo valoro”, dijo emocionada la madre.



Financiamiento integral de 35 trasplantes de hígado



Hoy que se conmemora el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, el SIS informa que en los últimos años ha financiado 35 trasplantes de hígado a menores de edad. Desde el 2015 a la fecha cubrió financieramente 28 trasplantes a infantes menores de dos años en el Hospital Universitario Austral de Argentina. Igualmente, financió integralmente otros siete procedimientos de alto costo similares a igual número de niños en el INSN – San Borja



Los 35 niños asegurados al SIS, se encuentran en buen estado de salud y periódicamente son chequeados en el INSN San Borja.



La cobertura que brinda el SIS, a través de Fissal, garantiza el financiamiento de todo el proceso quirúrgico; también los pasajes aéreos, alojamiento y alimentación del donante y un acompañante, así como el tratamiento que seguirán en el instituto especializado.



El Seguro Integral de Salud recuerda que la atención de un asegurado en el establecimiento de salud es completamente gratuita. Si tiene alguna queja o reclamo, puede presentarla ante las oficinas del SIS a nivel nacional, también a través de la línea gratuita 113, opción 7 (Susalud). Igualmente, puede hacerlo en el mismo establecimiento de salud, a través del libro de reclamaciones.