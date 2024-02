Prófugo no duerme tranquilo: Comandante de la PNP dice que está cerca captura de Vladimir Cerrón

Víctor Zanabria, comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), señaló nuevamente que están muy cerca de capturar al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien desde la clandestinidad comenta temas de actualidad a través de las redes sociales.

Hace tres semanas, el jefe policial, en entrevista con un programa dominical, aseguró que pronto "tendrían novedades" respecto al prófugo líder del partido Perú Libre; sin embargo, los operativos de búsqueda y captura de Cerrón Tojas no tienen resultados positivos.

AMIGOS DE COLEGIO

Por otro lado, minimizó el último video donde se le veía al prófugo en una fiesta departiendo con amigos, se conoció que eran compañeros de su colegio de primaria. "Ese video no refleja el cansancio y la expresión de acoso que tiene por como estamos operando”, informa RPP.

“Les aseguro que Vladimir Cerrón no duerme tranquilo, no tiene teléfono, tienen que estar cambiando de lugar de vivienda cada dos o tres días. No es una persona común", expresó. "Es un prófugo y esperamos dar pronto con la noticia" de su captura, añadió Zanabria.