Christian Domínguez sobre fotos con joven: “Estoy furioso, no la conozco”

El cumbiambero explotó y se refirió a unas fotos en redes sociales, donde se le ve junto a una bella joven luego de un concierto, que han generado polémica. “Estoy furioso por eso, lo que quiero es que me dejen en paz, tranquilo, estoy concentrado en trabajar y en mis hijos”, dijo a Trome.

Las fotografías con una joven identificada como Ruby Osorio, están circulando las redes sociales y han generado una serie de reacciones de los usuarios, pero el cantante asegura que no la conoce y eliminó el video donde, aparentemente, se burla de sus infidelidades.

“No es posible que mientan de esa manera porque han vendido esa foto como que estoy agarrándole la mano y es falso porque si hacen un acercamiento verán que tengo un vaso en la mano, lo pone como que estoy cogiéndole la mano y no es así”, aseguró Christian Domínguez al ser consultado por dichas imágenes.

“Yo no la conozco, esa persona estuvo en el lugar donde el promotor nos llevó a almorzar y ella, como otras personas me pidieron una foto y dicen que ella me agarra la mano. No entiendo por qué mentir de esa manera y señalar que es mi ‘modus operandi’”, respondió molesto el exconductor al mencionado medio local.

SIGUE CON SUS TERAPIAS

Christian Domínguez también afirmó que no ha dejado sus terapias y también que decidió borrar el video donde se burlaría de sus infidelidades con Mary Moncada y Alexa Samamé.

“Yo intenté hacer algo lúdico, pero no soy esa persona y por eso lo saqué porque no me gustaba, en ningún momento quise ser un fresco, al contrario, estoy apenado”, finalizó el cantante.

De acuerdo a la conductora Magaly Medina, en las fotos de Ruby Osorio, Domínguez estaría tomando su mano tras el concierto que se realizó en Camaná, además, señaló que el cantante usaría el mismo ‘modus operandi’ que suele emplear, en referencia a sus conquistas.