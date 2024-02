PJ dictará medidas de protección a favor de menor afectado psicológicamente durante tenencia

Foto Expresa Salud Emocional

La jueza especializada de la Corte Superior de Lima Este, Lucrecia Chávez Flores, precisó que si se identifica un daño psicológico en el niño, niña o adolescente como consecuencia de realizar acciones permanentes y sistemáticas para destruir la imagen que el hijo/a tiene del otro progenitor, se otorgarán medidas de protección a favor del menor.



“Nuestros hijos son personas que hay que respetar, hay que atender, darles la protección adecuada, estos niños se afectan porque sienten pena. Si se les hace la evaluación y tienen afectación psicológica, lamentablemente se da una medida de protección contra el agresor, el papá se convertiría en agresor”, precisó.

GRUPO FAMILIAR



Mencionó que el menor afectado deberá primero ser evaluado psicológicamente por un equipo multidisciplinario del Juzgado de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.



La magistrada también advirtió a los padres de familia que estos hechos originarían la pérdida de la tenencia, según la modificatoria del Código del Niño y el Adolescente que otorga al juez la facultad de variar de oficio la tenencia del niño o adolescente.



“En esta nueva modificatoria del Código del Niño y el Adolescente, se han señalado las causales de variación de la tenencia. La puede tener un progenitor, pero si este destruye la imagen del otro ante el niño/a, no cumple con el régimen de visitas, eso implica que el juez puede tomar la decisión de que el niño/a viva con el otro progenitor”, explicó.

