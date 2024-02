¡Chris Soifer sí salió con Cueva!: “pasó hace mucho, no estaba casado”

La hermana de Michelle Soifer rompió su silencio y reveló que sí hubo una relación con Christian Cueva, luego que este admitió que tuvo un acercamiento con la modelo y que Pamela López dijo que su esposo le confesó que mantuvo un ‘affair’ con ella.

Chris Soifer fue consultada por WhatsApp sobre este particular y confirmó que hubo un romance con el mediocampista, pero añadió: “lo único que diré de ese tema es que esto ha pasado hace muchísimos años”, escribió. Además, añadió que, en ese momento, Cueva no estaba casado: “no había familia, no había matrimonio”, señaló la chica reality a América Hoy.

Por otro lado, Soifer aseguró que el popular ‘Aladino’ habría dicho muchas mentiras. “Y muchas cosas que ha inventado Cueva para quedar ‘bien’ él”, señaló la hermana de Michelle Soifer.

15 AÑOS DE RELACIÓN

Cabe destacar que, pese a que Cueva no estaba casado, pues contrajo matrimonio en 2019, sí convivía con Pamela López, con quien tuvo una relación de 15 años.