Christian Cueva revela que tuvo “comunicación indebida” con Chris Soifer

El popular ‘Aladino’ reveló más detalles sobre los rumores de relaciones extramatrimoniales que tuvo el futbolista. Entre otras cosas, afirmó que tuvo un acercamiento a Chris Soifer, lo que califica como “comunicación indebida”.

“Yo cometí el error de conocer personas, y desde allí fallé a mi esposa (...) También es conocer ciertas personas, yo ya se lo conversé a Pamela. La persona que dice eso debe responder (...) Me equivoqué mucho, pero con la que cometí en escribirme más fue con Soifer. Tuve contacto por WhatsApp, era comunicación indebida, por eso pido perdón”, reveló en el programa América Hoy.

Además, Cueva dijo que conocer a Soifer y Rosángela Espinoza fue un error. “Para mí las malas decisiones son conocer a otras personas de otro mundo (...) Estoy arrepentido por tomar esas malas decisiones de conocer a alguien”, señaló.

PIDE PERDÓN A SU ESPOSA

Más adelante, el futbolista pidió perdón a su esposa y expresó que aún la ama. “Esas cosas las veo internamente. Le quisiera decir mil cosas, decirle cuánto la amo. Esta situación ha sido dura para ella, que me perdonen mis hijos. Me está doliendo la situación. Es un golpe bien duro, no se lo deseo a nadie. No es buena esta situación. Sé de qué padres vengo y la familia que había formado. Estoy en ese aprendizaje y no retrocederé más”.