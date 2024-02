¡Rompe su silencio! Cueva reconoce acercamiento con Chris Soifer y Rosángela Espinoza

El ‘Aladino’ se destapó esta mañana y declaró para la televisión sobre los rumores de una posible relación con Chris Soifer y Rosángela Espinoza, mientras seguía con Pamela López, su actual esposa.

El futbolista dijo que cometió el error de conocerlas en algún momento de su vida, por lo que está arrepentido. Además, aseguró que “solo fue una vez en su vida”.

“Te diría que sí (tuve un vínculo sentimental extramatrimonial), pero no es así. Sí conocí. No, para nada (tuve affaires con Chris y Rosángela). Mi vida cambió por muchas cosas que cambiaron en mi carrera y no son pretextos para nada, pero si estoy arrepentido y mucho de haber conocido a alguien. Es algo que no debí", dijo para América Hoy.

Reveló que sí tuvo más conversaciones con Soifer. “Me equivoqué y mucho, con la única persona que tuve contacto es con esta chica Soifer. Tuve contacto por WhatsApp, comunicación indebida y desde ahí pido perdón”. En tanto, respecto a Rosángela, Cueva explicó que por decisión de él estuvieron juntos en una reunión: “Fuimos a comer y fue la única vez”, comentó.

INFIDELIDAD

Pamela López reveló a los medios de prensa la infidelidad de su esposo, Christian Cueva, que inició con la cumbiambera Pamela Franco en 2018, según reveló el cantante urbano, Jeyci Pérez. Tras esto, en los últimos días aparecieron rumores de que Cueva habría engañado a su pareja más de una vez.

Posteriormente, difundió un comunicado por sus redes sociales calificando su aventura amorosa como el peor error de su vida y que trabajará por mantener la paz de su familia.