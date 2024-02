San Valentín: Ministerio de la Mujer revela las ‘red flags’ en relaciones de pareja

En el día de San Valentín, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pone en alerta sobre las señales de peligro en relaciones amorosas, enfocándose en la importancia de identificar y abordar la violencia de género que persiste en la sociedad.

La Línea 100 del MIMP, un recurso crucial, brinda apoyo emocional y orientación para enfrentar diversas formas de violencia contra la mujer, desde la física y sexual hasta la psicológica y económica.

El Programa Nacional Aurora del MIMP, dedicado a la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, registró un total de 320.867 casos en el mismo período.

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre estos problemas, las colaboradoras de la Línea 100 del MIMP están disponibles para ayudar a reconocer señales de advertencia en relaciones amorosas.

ALERTA

Entre las señales destacadas se encuentran prohibiciones sobre la vestimenta, actitudes posesivas como el clásico "eres mía", manipulación con frases como "lo hago porque te quiero" o "si me quisieras, harías esto", culpar a la pareja por las propias acciones, menospreciar con comentarios como "no eres capaz" o "¿quién te va a querer así?", y manipulación para evitar el fin de la relación con frases como "si me dejas, me muero".