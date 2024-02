¡Christian Cueva fue infiel más de una vez! Chris Soifer fue otro de sus romances

Jeyci Pérez, el conocido artista aseguró que su expareja, Chris Soifer, tuvo una relación clandestina con Christian Cueva entre 2018 y 2019. Según el dominicano, tuvo que hackear el celular de Soifer para obtener las conversaciones de WhatsApp con el futbolista, explicó en Magaly TV, la firme.

Añadió que, al verse expuesta, la exchica reality decidió mentirle más sobre dicha relación. “Yo me entero de la infidelidad de Cueva y Chris en julio del 2019. Le hackeamos su WhatsApp y cuando yo le encaré, ella no supo explicarme y me mintió. Este sujeto incluso le dijo para irse a vivir a México. Fue ahí que me comuniqué con Pamela López para enseñarle todo esto, y ahí recién ella encaró a su pareja”, explicó el cantante.

Jeyci dio que tuvo una conversación con Pamela López sobre la infidelidad de Cueva, hablaron durante dos horas, luego le envió pruebas y le explicó cómo sucedieron las cosas.

HACIA MÉXICO

El dominicano también aseguró que ‘Aladino’ tenía intenciones de llevarse a Chris Soifer a México, pero ella le puso como condición que dejara a su mujer e hijos para acompañarlo. “Incluso, Cueva le propuso ir a México, ya que jugaba allí, no estoy seguro exactamente de qué equipo era. Le pintó un mundo allí y fue entonces cuando ella le pidió que dejara a su familia para estar con ella, ¿entiendes?”, reveló el dominicano a Medina.

CONFIRMÓ INFIDELIDAD

Según la conductora del programa de farándula, con las pruebas dadas por Jeyci Pérez, Pamela López confrontó a Cueva y este tuvo que aceptar la infidelidad con Chris Soifer y confesó todo.