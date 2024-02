Congresista Muñante sobre eventual reapertura de El Frontón: Hagamos los penales que son necesarios

El congresista Alejandro Muñante señaló que la polémica desatada sobre su proyecto de ley que propone la reconstrucción del penal El Frontón y la ampliación de la cárcel de Challapalca tenía como objetivo abrir un debate para la construcción de más centros penitenciarios. Dijo también que su iniciativa intenta solucionar el 132 % de hacinamiento en los reclusorios del país.

Respecto al anuncio del 28 de julio realizado por la presidenta Dina Boluarte sobre la construcción de nuevos penales, el representante de la bancada de Renovación Popular, indicó que se reunión con representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para conocer el estado situacional de esta inversión de 300 millones de soles.

HACINAMIENTO

"Se me informó en esta reunión que eran 12 los penales, dos ya tienen un presupuesto asignado, justamente los 300 millones, y el resto tiene un presupuesto establecido, pero todavía está en la elaboración del proyecto. Nos hemos retrasado muchísimo, pero al menos ya hay un avance", afirmó Muñante Barrios en entrevista con RPP.

Finalmente, precisó que la ampliación del penal Challapalca (Tacna), que es materia de su propuesta, "Está siendo estudiada. Entonces, si no es El Frontón no importa. No cierro filas con El Frontón, pero hagamos los penales que son necesarios. Se habla de un 132 % de hacinamiento, en el penal de El Callao para poner un ejemplo hay un hacinamiento del 500 %", expresó.