Mauricio Diez Canseco sobre 'Cazador de talentos': "Somos mejores que los otros realitys"

¡Jurado de lujo! Tras su auspicioso debut el último fin de semana con su programa “Cazador de talentos, el reality”, el conductor Mauricio Diez Canseco presente oficialmente a su exigente jurado calificador: Tilsa Lozano, Belén Estévez y Carlos Cacho, quienes tendrán la dura labor de elegir a las futuras estrellas musicales de nuestro país.

“El primer programa ha sido todo un éxito, en especial por jurado conformado por grandes figuras que conocen muy bien el tema de buscar nuevos talentos. Tilsa es una reina, Belén es una gran profesional y experta en el baile, mientras que Carlos es conocido por su carisma. Han hecho un tridente implacable que tiene la misión de dar a conocer a los nuevos cantantes que triunfarán en el Perú y el extranjero”, manifestó Mauricio.

En esa línea, el popular "Brad Pizza" sostuvo que son una propuesta bastante innovadora. "Nosotros somos mejores que los otros realitys de televisión", dijo.

Por su parte, Tilsa Lozano no dudó en agradecer la oportunidad que le ha dado Mauricio Diez Canseco de integrar el jurado del programa, asegurando que en el Perú hay mucho talento en la música y que solo se necesita dar esa oportunidad que necesitan para brillar.

“Siempre he dicho que en el Perú hay talento en todos lados y que podemos ser una gran potencia mundial a nivel musical. Durante el primer casting me ha tocado ver jóvenes cantantes que si tienen una oportunidad puedan destacar y por qué no ser nuestros representantes a nivel internacional”, comentó.

“Con Belén y Carlos nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos nuestros momentos buenos y malos como oda familia, pero siempre con mucho respeto a mis compañeros. Podemos no coincidir con algunas cosas, pero respeto la opinión equivocada de mis compañeros”, bromeó la exmodelo.

Asimismo, Belén Estévez dijo sentirse feliz de formar parte del programa junto a Tilsa y Carlos, esperando que los televidentes se enganchen con esta nueva propuesta los fines de semana y que se puedan reunir en familia a pasar un momento divertido en sus pantallas.

“Es un nuevo desafío para mí poder encontrar grandes talentos musicales en el Perú, tengo mucha experiencia en realitys de baile y he visto brillar a grandes cantantes que ahora son famosos en el Perú y el extranjero. El programa es una buena alternativa para que las familias puedan ver un producto de calidad y que se convertirá en un corto plazo en un semillero de futuras promesas en la música”, agregó.

Cabe recordar que “Cazador de talentos, el reality”, conducido por Mauricio Diez Canseco e integrado por Tilsa Lozano, Belén Estévez y Carlos Cacho, se transmite todos los sábados a partir de las 4 de la tarde en las pantallas de Panamericana Televisión.

Los ganadores del talento de canto tendrán contrato "con libertad" de un año para que se presenten en todos los locales de Rústica. Además, la grabación de un EP en los estudios de Apdayc, con campaña de prensa y comunicación.