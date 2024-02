Ex ‘Alma Bella’ revela que Pamela Franco sí habría tenido una relación con Christian Cueva

Más revelaciones aparecen sobre la supuesta infidelidad del mediocampista Christian Cueva y la cumbiambera Pamela Franco. En la última edición del programa de farándula, ‘Magaly TV, la firme, Estrella Bereche, exintegrante de la agrupación Alma Bella, relató que sí hubo una relación entre su excompañera y el futbolista.

Bereche dijo que sí hubo una relación entre Franco y Cueva y que, incluso, presenció una discusión telefónica entre ambos. Aceptó que no son amigas cercanas, pero como compañeras en la agrupación, compartían viajes y giras juntas.

Explicó que Pamela Franco solía compartir algunos detalles de su relación con el futbolista y notó que al inicio estaba emocionada y hasta mencionaba que la esposa del popular ‘Aladino’ estaba al tanto de lo que sucedía entre ambos.

“En realidad no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras, entonces en algunos momentos, entonces viajábamos en el avión de repente ella me iba contando sus cosas, en un principio, bueno la veía muy emocionada con la persona (Cueva), con la relación, me comentaba que la misma esposa sabía y que ella igual nunca lo iba dejar”, reveló la artista a la conductora Medina.

Explicó que Franco solía compartir con su círculo cercano detalles de la relación con Cueva para desahogarse y compartir sus experiencias emocionales. “Ella lo comentaba a las personas de su entorno que estaba con él, o si no yo no hubiese sabido, seguro porque éramos tan cercanas nos comentaba en modo, no sé, estoy con él entonces quiero desfogarme y de repente nos contaba”, explicó.

DISCUSIONES

Según Estrella Bereche, el futbolista no trataría bien a Franco, pues pudo presenciar algunas discusiones entre ambos. "Siempre la escuchaba, es más, la veía discutir con él por teléfono, no sé por qué discutían, el tema en sí, pero yo la he visto llorar por la situación, porque creo que no la trataba muy bien él”, aseguró.

Como se recuerda, Pamela López compartió un audio donde se enfrenta a Pamela Franco y le exige explicaciones sobre su comunicación con el futbolista y por qué éste le hacía transferencias por 280 soles a ella y a su amiga.