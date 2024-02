Christian Cueva: tras pelea con su esposa se habría ido a casa de Pamela Franco

Nuevas pruebas, aportadas por la misma Pamela López, mostrarían que Christian Cueva acudió a la casa de la familia de Pamela Franco, luego que el futbolista tuviera una fuerte discusión con su esposa.

Por medio de chats que la misma López mostró al programa ‘América Hoy’, que datan del 1 de diciembre de 2023, la pareja habría terminado su romance en medio de discrepancias. Luego, al día siguiente, el futbolista se habría refugiado en la casa de Franco.

Algunos testimonios aseguraron haber visto a Pamela Franco en su hogar durante ese tiempo, incluyendo el día de la misa por el cumpleaños de la madre de la cantante de cumbia. De acuerdo al testimonio, la foto de un fan con Cueva que se publicó el 2 de diciembre del 2023, un día después de la pelea con López, se habría tomado en las cercanías de la casa de la cumbiambera.

Foto: captura América Hoy.

¿QUÉ DICEN LOS CHATS?

En estos se lee que el futbolista le desea lo mejor en un inicio a López, y ella le pide que prioricen el bienestar de sus hijos, pues ellos están muy lastimados. Tras esto, Cueva habría perdido la paciencia: “Pamela deja de poner toda tu vida, tus testamentos. Solo te respondí a tu actuar, así es para ti, mostrar a la gente”, le increpa.

Pamela López le responde y le pide que no le vuelva a hablar ni a responder. “Ni lo vuelvas hacer, que me tienes harta con tus escritos... me cansaste”, finalizó.