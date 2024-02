Greissy Ortega sobre Ítalo Villaseca: “nunca sintió amor por mí, siento que vino a vengarse”

No va más. Greissy Ortega confirmó que se mudará con sus hijos a otro estado, pues por su seguridad y salud, ya no puede seguir a lado de Ítalo Villaseca. “Me voy a otro Estado porque no quiero tener una enfermedad tan cerca y no te estoy hablando de salud”, aseguró a Trome.

En una entrevista con Ortega, la joven madre dijo que no puede exigir que “alguien quiera a sus hijos” y añadió que con Villaseca no tiene ni siquiera una relación de padres: “Él sabía muy bien que yo tenía salida el 28 de enero de acá (lugar donde se quedaba), porque él vive en un lugar a parte donde paga, y ni siquiera se acordó que sus hijos estaban iban a estar a la de Dios. Entonces, no tenemos una relación de padres porque yo no soporto que él sea tan caradura y simplemente haga caso omiso de las cosas que suceden y más con sus hijos”, señaló.

Dio a entender que su pareja no estaría preocupada por sus hijos, por eso indicó que se iría a otro estado. “No voy a exponer a mis hijos porque ellos no tienen que mendigarle cariño a nadie, con el mío les basta y le sobra”, aseguró.

NO SE ARREPIENTE

También dijo que no se arrepiente de haber viajado a los Estados Unidos, ya que así pudo “abrir los ojos”, pues de otro modo, “seguiría ciega a la realidad”.

Por otro lado, señaló que en un momento estuvo tan vulnerable que “si él venía y me decía en ese momento que volviéramos yo lo hacía porque estaba perdida en el limbo y sentía que esa manera agresiva era el único cariño que yo merecía. He llegado a esos extremos de pensarlo”, aseguró Greissy.

Finalmente, dijo que para ella Ítalo Villaseca nunca sintió amor por ella y que habría ido a vengarse. “En un momento le exigí que se quedara con sus hijos, cuando fue su cumpleaños. Inclusive le tiró la tortica a mi hija al piso porque no quería quedarse. Me dijo que me odiaba, entonces yo creo que he dormido 9 años con mi peor enemigo, pero bueno existe el karma y Dios se encargará de poner a todos en su sitio”, finalizó la influencer y bailarina.