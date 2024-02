Comas: casa de apuesta es asaltada por cuarta vez

Una casa de apuestas volvió a ser blanco de la delincuencia, siendo esta la cuarta vez que enfrenta un asalto. En esta ocasión, individuos armados irrumpieron en sus instalaciones ubicadas en la urbanización Bello Horizonte, específicamente en la cuadra 16 de la avenida Chillón, en el distrito de Comas.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se ve a los dos delincuentes ingresando al local con armas en mano y cubriendo sus rostros, apuntan al empleado, exigiéndole la entrega de todas las ganancias del día.

De acuerdo con el relato de la víctima, los delincuentes llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas. Una vez dentro, le obligaron a entregar todo el dinero disponible. Sin embargo, en ese momento no había.

"Me piden el dinero que tenía en la caja mi celular, pero en ese momento no lo tenía siempre estaba preparado porque ha pasado en anteriores ocasiones y no quería que me vuelva a suceder lo mismo. me insultaron y se fueron con las manos vacías porque no había dinero", expresó.

La víctima enfatizó que estos criminales son reincidentes en la zona, ya que los reconoció como los mismos individuos que previamente le habían robado el teléfono móvil y dinero en efectivo.