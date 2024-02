Exposición a altas temperaturas y permanecer en espacios sin ventilación son factores para sufrir un golpe de calor

¡Cuidado con el golpe de calor! Ante las altas temperaturas que registran diferentes regiones del país, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña realiza algunas recomendaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes del conocido golpe de calor, el cual podría afectar su salud.



El jefe del Servicio de Emergencia del INSN Breña, doctor Jordy Hidalgo Gamonal, detalló que el golpe de calor es una situación grave que ocurre cuando el cuerpo tiene excesiva temperatura y no la regula de manera correcta. Esto se debe a diversos sectores como la alta temperatura del ambiente, lo cual produce que el cuerpo de las personas más vulnerables (niños y adultos mayores) sufra este golpe de calor por su incapacidad en regular esta excesiva generación de calor.



El médico pediatra indicó que las personas no deben exponerse al sol sobre todo entre las 11 a. m. y 4 p. m., además, evitar realizar excesivo ejercicio y permanecer en un ambiente cerrado sin mucha ventilación.



“Los padres de familia deben reconocer que, si el niño está expuesto a mucho calor, realiza excesivo deporte y no se hidrata, y presenta nauseas, mareos, vómitos, está irritable, lloroso y decaído, son los síntomas iniciales del golpe de calor y, de no abordarse a tiempo podría empeorar, llevarlo a perder conocimiento, sufrir convulsiones y tener un desenlace fatal”, aseveró.

PREVENCIÓN

Por ello, Hidalgo Gamonal resaltó que ante estos signos y síntomas debo enfriar al niño, llevarlo a un lugar con sombra, colocarle paños de agua fría en su frente o cuerpo, y ofrecerle líquido para rehidratarlo, sin embargo, lo recomendable es llevarlo de inmediato a un centro de salud para evitar un daño a nivel sistémico porque esta enfermedad afecta a varios órganos.



“Las medidas preventivas son la buena hidratación, no solo en agua, sino también ofrecerle frutas con gran contenido hídrico como sandía, melón o uvas, ofrecerle pese a que no pida, pues en esta época es necesario. Además, vestir ropa de algodón, de colores claro, no oscura, evitar que esté sobreabrigado, usar sombrero, permanecer en un ambiente ventilado y baños frecuentes”, refirió.