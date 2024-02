Romina Gachoy: “Domínguez llevaba a Mary Moncada a los shows como si fuera alguien del evento”

Sigue el terremoto generado tras el 'ampay' a Christian Domínguez. La nueva infidelidad del cumbiambero sigue dando qué hablar, ahora Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, dio fuertes declaraciones sobre este hecho y la actual situación de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

La uruguaya señaló que su esposo ya no se siente cómodo siendo parte de la agrupación. “Jean Paul no se siente cómodo con todo esto. Está evaluando si continúa o no en la orquesta”.

También destacó que el cantante nunca mencionó que sería ampayado, pese a que fue consultado hasta el último momento. Por otro lado, señaló que llevaba a Mary Moncada a las presentaciones del grupo engañando a todos sobre su verdadera identidad.

“Christian negaba totalmente que era el protagonista del ampay, lo negó con sus compañeros, producción y mánager. Cuando esta persona (Mary) fue al evento, nadie tenía idea quién era, Christian la presentó como si fuera una persona de las que había contratado para el evento”, dijo Gachoy a un medio de prensa conocido.

Por su parte, Jean Paul Santa María señaló que están evaluando de manera interna si continúa o no en la orquesta, pero aún no tienen una respuesta definitiva. Asimismo, Santa María aseguró que seguirá respetando el contrato y su compromiso con el público que lo sigue.

MÁS DECLARACIONES DE ROMINA GACHOY

La uruguaya mostró su sorpresa por el reciente 'ampay' a Christian Domínguez, líder de ‘La gran orquesta’ y mostró su descontento señalando la esperanza que Santa María decida no continuar trabajando porque, a su parecer, la imagen de Christian perjudica a todos en la agrupación musical.

“Tuvo esa actitud con su pareja y esta falta de respeto fue de Christian. Si fuera por mí, no estaría en esa orquesta. La persona responsable de un grupo, la imagen de un grupo, debe ser alguien que tenga valores y cuide a su orquesta ¿Cómo? Con su comportamiento”, señaló en comunicación con Magaly TV, La firme.

Además, añadió: “No me gusta que Jean Paul esté en una orquesta cuyo líder carece de estos valores. No me parece apropiado”, sentenció.