Pedro Suárez Vértiz cumple un mes de fallecido: fecha, lugar y hora de la misa pública

El 28 de diciembre de 2023, el país se vistió de luto tras el fallecimiento del reconocido cantante peruano Pedro Suárez-Vértiz, quien murió en su departamento en Miraflores a causa un paro cardíaco. A un mes de su partida, su esposa Cynthia Martínez anunció una misa pública para honrar el recuerdo del intérprete de ‘Cuando pienses en volver’.

“Amor, se cumple un mes de tu partida a un mundo sin enfermedades, a un lugar donde puedes ser libre, donde estás con Hernando, tu papá, y John Lennon, seguramente. Con eso ya soy feliz. He pensado mucho antes de hacer público este texto. Lo conversé con nuestros hijos y con tu hermana María Fe, todos opinaron igual: que sí debía publicarlo.”, se lee en la publicación que realizó la viuda Pedro Suárez Vértiz, quien cataloga el 28 de diciembre del 2023 como el día más duro de su vida.

PARA TODOS LOS QUE TE AMAN

En las siguientes líneas, Martínez anunció que mañana harán una misa pública para todos los seguidores del cantante. El Padre Angelo, amigo de la familia, será el encargado de dirigir la mesa. Adicionalmente, precisó que su hija María José ha armado una pequeña banda con Salvador y Patricio Suárez Vértiz para interpretar las canciones más emblemáticas del artista.

“Hoy quiero compartir con todos los que me leen y no me leen, que hoy se cumple un mes de tu partida, un mes del día más duro de mi vida. Hoy no podemos hacer la misa del mes porque no se pueden hacer misas privadas los domingos. Es por eso que hago público que mañana, lunes 29 de enero, haremos la misa del mes y no será privada, será para todos los que te aman, todos los que te quieren, todos los que puedan ir, mis hijos y yo queremos celebrarte. Creemos que ya no eres solo nuestro, eres de todos, y se merecen estar ahí para ti.”, indicando que solo se cuenta con un aforo de 500 personas y que si fuera por ella “lo haría sin límites”.

HORARIO Y LUGAR DE LA MISA

La misa por el primer mes del fallecido Suárez Vértiz se llevará a cabo este lunes 29 de enero, a partir de las 7:00 p.m., en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la avenida Armendariz 350, en Miraflores.

MISA EN VIVO

Para las personas que no puedan asistir o se encuentren fuera de Lima pueden disfrutar de la misa a través de la transmisión en vivo por Youtube en la página de la iglesia: parroquiadefatimamiraflores.