Christian Meier no estará en homenaje a Pedro Suárez-Vértiz: ¿Cuál es el motivo?

El próximo 16 de febrero se realizará un homenaje al cantautor y exponente del rock peruano, Pedro Suárez-Vértiz, en el estadio San Marcos, tras su reciente fallecimiento. Su amigo, el actor Christian Meier, sorprendió anunciando que no estará presente en el evento.

El actor señaló que ofreció disculpas a la esposa del cantante y a sus hijos y explicó que su ausencia se debe a razones personales. “Quiero aprovechar la oportunidad para comunicarles que por razones personales no estaré participando en el homenaje de mi querido amigo Pedro Suarez Vértiz. Me he disculpado personalmente con Cynthia y sus hijos, quienes amablemente han comprendido los motivos de mi ausencia y a quienes llevo muy presentes conmigo siempre”, explicó en un mensaje por Instagram.

En tanto, Meier dijo que rendirá tributo a su colega y amigo de manera individual el 27 de enero en el festival Vibra-Perú. "Le rendiré tributo de manera especial”, explicó, sin embargo, su ausencia ha generado controversia entre los seguidores y admiradores de ‘Pedrito’.

¡ADIÓS A UN GRANDE!

El pasado 28 de diciembre de 2023, Pedro Suárez-Vértiz falleció a los 54 años, producto de un infarto en su domicilio. El cantante de rock peruano se enfrentó desde el 2007 a la disartria (parálisis bulbar), trastorno que limitó severamente su habilidad para hablar y respirar.