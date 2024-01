Más de 3000 ciudadanos fueron inhabilitados por la Sucamec para portar armas de fuego durante el año 2023

Un total de 3471 ciudadanos fueron inhabilitados para portar armas de fuego por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en el año 2023.



Esto luego que el organismo adscrito al Ministerio del Interior detectó que registran antecedentes penales, judiciales o policiales por delitos dolosos, durante los trámites que hicieron para sacar por primera vez una licencia o renovar estos permisos, los cuales vencen cada tres años.



Algunos de ellos incluso fueron inhabilitados por disposición del Poder Judicial o por no cumplir las condiciones establecidas en el Artículo 7 del Reglamento la Ley N° 30299, conocida como Ley de Armas.



El Gerente de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil de la Sucamec, Ronald Rejas, informó que estos usuarios también fueron incorporados en el Registro Nacional de Gestión de Información (RENAGI) como personas inhabilitadas para la obtención de licencias de armas de fuego de uso civil, con el propósito de contribuir con la seguridad ciudadana, el orden interno y la convivencia pacífica en el país.



Estas medidas tienen como objetivo salvaguardar la seguridad y el bienestar de la sociedad, asegurando que aquellos que hayan cometido actos que atenten contra tranquilidad pública no tengan acceso a los mencionados permisos.



De esta manera, el Ministerio del Interior (Mininter, a través de la Sucamec, reitera su compromiso de continuar ejerciendo un riguroso control para que las armas de fuego no lleguen a manos incorrectas.