INEI: población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 3,9% en el año 2023

En el año 2023, la población ocupada de Lima Metropolitana se incrementó en 3,9% (197 mil 600 personas) y alcanzó las 5 millones 217 mil personas, al compararlo con el año 2022. Respecto al nivel del año 2019, aumentó en 6,2% (302 mil 900 personas). Así, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).



En tanto, en el IV trimestre del año 2023, creció en 4,6% (235 mil 100 personas) en comparación con similar trimestre del año 2022.



Población ocupada femenina se incrementó en 6,4%

En el año 2023, la población femenina es la que más ingresó al mercado de trabajo al aumentar en 6,4% (143 mil 900), en tanto la masculina lo hizo en 2,0% (53 mil 600 personas). Del total de población ocupada, el 46,2% (2 millones 409 mil 400) son mujeres y el 53,8% (2 millones 807 mil 600) son hombres.



En el IV trimestre de 2023, se observó el mismo comportamiento, la población ocupada femenina aumentó en 6,7% (154 mil 300 personas) y la masculina en 2,9% (80 mil 800 personas).



En 11,1% creció población ocupada de 45 y más años de edad

La población ocupada de 45 y más años se incrementó en 11,1% (191 mil 100), en el año 2023. Seguido de la población de 25 a 44 años en 2,0% (50 mil 800); mientras que, la población ocupada menor de 25 años disminuyó en 5,7% (-44 mil 300).



En el IV trimestre, en 12,6% (224 mil 200) creció la población ocupada de 45 y más años de edad, seguido de la población de 25 a 44 años en 1,1% (27 mil 900). Sin embargo, disminuyó la población ocupada menor de 25 años en 2,4% (-17 mil 100).



Población ocupada con educación universitaria aumentó en 17,2%

Durante el año 2023, la población ocupada con educación universitaria aumentó en 17,2% (220 mil 100), los que lograron estudiar educación superior no universitaria en 15,9% (153 mil 500); en tanto, disminuyó entre los que estudiaron educación secundaria en 6,8% (-162 mil 500) y los que tienen educación primaria o menor nivel en 3,5% (-13 mil 500).



En el último trimestre del año 2023, la población ocupada con educación superior no universitaria se incrementó en 8,8% (94 mil 200), entre los que lograron educación universitaria en 5,7% (83 mil 800), en la población con educación secundaria en 2,5% (55 mil 300) y con educación primaria o menor en 0,5% (1 mil 900).



En 7,3% se incrementó la población ocupada en el sector Servicios

En el año 2023, la población ocupada creció en el sector de Servicios en 7,3% (201 mil 600); seguido de Comercio en 2,0% (21 mil 900) y Manufactura en 0,6% (3 mil 800). No obstante, disminuyó 7,0%

(-28 mil 700) en Construcción.



En tanto, en el IV trimestre, se incrementó en el sector de Comercio en 8,5% (91 mil 600), seguido de Servicios 5,8% (169 mil 200 personas); no obstante, se redujo en Manufactura en 0,7% (-4 mil 500) y en Construcción 2,7% (-10 mil).



En 6,6% creció la población con empleo adecuado

La población ocupada con empleo adecuado aumentó en 6,6% (190 mil 100) en relación al año 2022 y totalizó 3 millones 61 mil 200 personas. Si se compara con el año 2019 disminuye en 3,5 % (-110 mil 500).



Por otro lado, en el 2023 la población subempleada creció en 0,4% (7 mil 400 personas) respecto al 2022. Al comparar con el año 2019 se observa un incremento de 23,7% (413 mil 400).



En el último trimestre del año 2023, la población ocupada con empleo adecuado en Lima Metropolitana aumentó en 3,6%. Si se compara con el último trimestre del año 2019 se reduce en 6,1 % ( -202 mil 800).



La población subempleada en el cuarto trimestre del 2023 crece en 6,1% respecto al cuarto trimestre del 2022. En relación al cuarto trimestre del 2019 aumenta en 29,8% (507 mil 700).



Tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 6,8%

En el año 2023, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 6,8%, siendo 1,0 punto porcentual menos que el año 2022 (7,8%). En cifras absolutas se estima en 379 mil 700 personas, las que buscan un empleo activamente.



En el IV trimestre se ubicó en 6,4%, menor en 0,7 punto porcentual que en similar trimestre móvil del año 2022 (7,1%).



Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana aumentó en 11,4%

En el año 2023, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en 1909,8 soles, comparado con el año 2022 aumentó en 11,4% (195,1 soles). El ingreso de los hombres aumentó en 10,8% (211,6 soles) y el de las mujeres en 13,4% (189,7 soles). El ingreso promedio mensual de los hombres se ubicó en 2 168,3 soles y el de las mujeres en 1 602,5 soles. El ingreso de las mujeres significó el 73,9% del ingreso de los hombres.