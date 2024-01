Distimia: una depresión desapercibida que puede durar años

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el doctor Víctor Morocho Castañeda, médico psiquiatra del Servicio de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loayza alertó sobre la distimia, un trastorno del estado de ánimo crónico que se caracteriza por una tristeza de baja intensidad que dura más de dos años, y que suele confundirse con la personalidad de la persona.



"La distimia se caracteriza por la presencia de tristeza, disminución de la capacidad de sentir placer, problemas en el sueño, cambios en el apetito, sentimientos de culpa, frustración, baja autoestima y evaluación negativa del futuro", comentó el especialista.

La distimia, a pesar de ser una depresión de baja intensidad, puede tener un impacto significativo en la vida de las personas que la padecen, afectando su capacidad para trabajar, estudiar, mantener relaciones interpersonales y disfrutar de la vida.



El doctor Victor Morocho explicó que, este tipo de depresión a menudo se diagnostica erróneamente como una personalidad pesimista o negativa. "La gente puede pensar que es su manera de ser, pero la distimia es un trastorno real que puede ser tratado", señaló.



El tratamiento para la distimia es manejado por un especialista y suele consistir en la combinación de medicamentos y psicoterapia. "Los medicamentos antidepresivos pueden ayudar a mejorar los síntomas de la tristeza y la pérdida de interés en las actividades. La psicoterapia puede ayudar a las personas a desarrollar habilidades para afrontar el estrés y mejorar su autoestima", indicó.



Finalmente, el especialista invitó a la población a buscar ayuda profesional, e indicó que si usted o alguien que conoce presenta los síntomas descritos, no dude en hablar con un amigo, familiar o terapeuta de confianza sobre cómo se siente. Recuerde que no está solo y que hay ayuda disponible. En ese sentido, el servicio de Salud Mental de este establecimiento de salud atiende de lunes a viernes de 8 am a 6 pm y sábados hasta el mediodía.