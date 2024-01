Playa Agua Dulce: 50 adolescentes realizaron limpieza como parte de su proceso de reinserción

Como parte de su proceso de reinserción a la sociedad, 50 adolescentes en conflicto con la ley penal realizaron esta mañana una jornada de limpieza en la playa Agua Dulce en el distrito de Chorrillos. Esta actividad, efectuada por el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) mediante la estrategia “Trabajando por mi comunidad”, contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa.



Este grupo de adolescentes, que cumplen medidas socioeducativas no privativas de libertad, pertenecen a los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA) del Rímac, Lima Este y Callao que les otorga la posibilidad de reparar el daño a la comunidad de manera indirecta, a través de acciones en favor de la ciudadanía.



El titular del MINJUSDH resaltó este tipo de actividades, que compromete a los adolescentes en su reinserción y los sensibiliza en la preservación del medio ambiente. De igual forma, resaltó que esta es una muestra de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales para atender las necesidades de la población.



“Esta es una muy buena oportunidad para trabajar de manera conjunta y hacer un trabajo concertado. Este esfuerzo se inicia hoy con la limpieza de playas, pero tenemos todo un plan para desarrollar con la Municipalidad de Chorrillos pues lo mas importante es que, como funcionarios públicos, entendamos que el Estado debe llegar a la ciudadanía y no esperar que la población les toque las puertas a las autoridades”, expresó el ministro Arana.



En ese marco, anotó que el MINJUSDH tiene una línea de trabajo coordinado con gobiernos locales a través de temas como asesoría legal gratuita para las personas vulnerables, derechos humanos, capacitaciones y otros servicios.



También participó en esta jornada el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles, Francisco Naquira Cornejo, y representantes de la Municipalidad Distrital de Chorrillos. Con esta actividad de limpieza de espacios públicos se ofrecen oportunidades de reintegración a los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas no privativas de libertad, contribuyendo a cambiar la percepción social sobre ellos, destacando sus esfuerzos por reinsertarse positivamente en la sociedad.