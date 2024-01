Fenómeno El Niño: Lima no se verá afectada por las lluvias que se registrarán

Luego de que se anunciará la llegada del Fenómeno El Niño a nuestro país, el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki, reveló que las lluvias que se registren no afectarán a Lima.

“Lima no está dentro de las zonas afectadas, dado que nosotros trabajamos a base de la información que nos brinda Senamhi. Pero esto no quiere decir que no va a ver lluvias, si va a ver, pero no de gran proporción”, indicó a los medios de comunicación.

REGIONES PERJUDICADAS

Yamasaki indicó que dentro del territorio nacional las regiones de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes sufrirían los estragos llegando a inundarse sus ciudades.

Finalmente, Miguel Yamasaki indicó que a pesar de los esfuerzos que vienen realizando las diversas autoridades gubernamentales para reducir los estragos de la llegada del Fenómeno El Niño, existen lugares donde les hace falta mucho tiempo para mejorar sus infraestructuras.