Proinversión y MTC declaran de interés la moderna autopista Anillo Vial Periférico de Lima

PROINVERSIÓN y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaran de interés la iniciativa privada cofinanciada Anillo Vial Periférico (AVP), una moderna autopista que unirá Lima y Callao de manera eficiente, en beneficio de 4.5 millones de personas.



La iniciativa -que requiere una inversión estimada de US$ 2,380 millones - fue presentada por el Consorcio Anillo Vial Periférico conformado por las empresas Cintra Global SE y Cintra Infrastructures SE (empresas del Grupo Ferrovial) habiéndose reconformado el consorcio con la incorporación de las empresas Acciona Concesiones de Infraestructuras, S.L. y Sacyr Concesiones Perú S.A.C. en el consorcio proponente. Respecto a la propuesta inicial se ha incorporado modificaciones y mejoras en beneficio del país y los usuarios.



Luego de la publicación de la declaratoria de interés, aquellos terceros interesados en el Proyecto podrán manifestar su expresión de interés ante PROINVERSIÓN en los siguientes noventa (90) días calendario. Si no se presentan terceros interesados en la ejecución del Proyecto dentro del mencionado plazo, se procederá -de conformidad con el numeral 89.1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 (Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos)- con la adjudicación directa del Proyecto a favor del proponente (que podría ocurrir al cierre del Primer Trimestre de 2024). En caso se presente algún tercer interesado, se desarrollará un concurso público y se adjudicaría en el Segundo Semestre de 2024.



La vía catalogada como una “carretera inteligente” se concesionará mediante la modalidad de Asociación Público – Privada (APP) cofinanciada (los ingresos por recaudación de peajes cubrirán el 100% de los costos de operación y mantenimiento, y una parte de los costos de inversión del proyecto). El concesionario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una autopista de 34.8 km de longitud, que recorrerá 11 distritos en Lima Metropolitana y un distrito del Callao. Tendrá tres tramos: el Tramo 1, con una longitud de 8.7 km, va desde el Óvalo 200 millas (Callao) hasta la Panamericana Norte (a la altura del Óvalo del Naranjal); el Tramo 2, de 15.1 km, va desde la Panamericana Norte hasta la Av. Ramiro Prialé; y el Tramo 3, de 11 km, va desde la Av. Ramiro Prialé hasta la Av. Circunvalación (antes de llegar a la Av. Rosa Toro).



El proyecto permitirá el acceso a las carreteras nacionales cuyo origen o destino es Lima (Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Carretera Central), y se integrará con la red vial local, para mejorar la circulación vehicular en Lima. Así, con la ejecución de esta iniciativa, se consolidarán los ejes de transporte en la ciudad permitiendo una circulación más fluida del tráfico y, por tanto, la reducción del tiempo de viaje promedio en la ciudad, así como la reducción de costos de operación de vehículos pesados y ligeros.



La complementariedad del proyecto Anillo Vial Periférico con otras vías de la ciudad de Lima mejorará la infraestructura disponible y permitirá que muchas familias tengan más fácil acceso a instituciones localizadas dentro de su área de influencia (centros de salud, instituciones educativas, centros comerciales o de recreación, entre otros).



El plazo de la Concesión será de treinta (30) años contados desde la fecha de suscripción del contrato de concesión (Fecha de Cierre) o hasta cuando se alcance el valor presente de los ingresos de peaje (VPIP) establecido en el contrato de concesión, lo que ocurra último. Si el VPIP no se ha alcanzado al año 30, contados a partir de la Fecha de Cierre, el plazo podrá ser prorrogado hasta por el plazo máximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.



AVP Y PLANIFICACIÓN VIAL NACIONAL Y METROPOLITANA



El proyecto se encuentra priorizado en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), aprobado mediante el D.S. N° 242-2022-EF, y cumple así con indicadores de sostenibilidad social y ambiental establecidos por el Estado.

El proyecto forma parte de la planificación urbana de Lima a mediano y largo plazo al ser incluido en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima (PLANMET) 2021–2040, aprobado mediante Ordenanza No. 2499-2022.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO



La sección típica tendrá tres (3) carriles por sentido en la vía expresa principal.

Se dispondrán de vías auxiliares libres de peaje en ambos sentidos que facilitarán la conectividad al entramado urbano existente.

La velocidad de diseño es de 80 km/h (a excepción de la curva Canta Callao-Naranjal que es de 70 km/h).

Los elementos de construcción más importantes son dos (2) túneles dobles aproximadamente de 2 km de longitud cada uno, localizados en el Tramo 2.

El proyecto incluye once (11) viaductos, dieciséis (16) pasos inferiores, dieciocho (18) pasos superiores, once (11) intersecciones.

También incluye la prestación de los servicios obligatorios durante la etapa de operación, cuyo cumplimiento estará sujeto a la aplicación de penalidades y sanciones.

El proyecto implementará las más avanzadas tecnologías en Gestión de la Información de Diseño (BIM- Building Information Modeling), en Sistema de Gestión de Activos (SGA) en Operación y Mantenimiento y en sistemas de fiscalización y captura en tiempo real (ITS-Intelligent Transport Systems).

El Proyecto se encuadra dentro de los parámetros internacionales de “Carretera Inteligente”, lo que permitirá el monitoreo y gestión de Niveles de Servicio.