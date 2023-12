Examen de manejo en Perú se realizará en la vía pública en 2024: conozca todos los detalles

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que aplazó nuevamente el inicio de las pruebas de manejo en zonas autorizadas de la vía pública para adquirir la licencia de conducir. La entidad precisa que el nuevo protocolo tiene por objetivo evaluar si el postulante realmente respeta los semáforos, frena en los letreros de pare, bloquea el paso peatonal o si usa las luces direccionales.

La nueva modalidad se aplicará para obtener las licencias de conducir de clase A (autos, camiones y ómnibus) y de clase B (motos y mototaxis) y según Infobae, los centros de evaluación de postulantes serán quienes establezcan las reglas, contenidos y procedimientos que serán considerados obligatorios durante evaluación práctica de habilidades en infraestructura cerrada y en la vía pública.

Así lo estableció la Resolución Directoral N° 028-2020-MTC/18, del MTC que aprueba el Protocolo de evaluación de habilidades en la conducción para el otorgamiento de la licencia de conducir.

Como bien se sabe, la entrada en vigencia de la norma ha sido aplazada en diversas oportunidades. En 2020, se esperaba que la norma entre en vigencia el 4 de enero del 2021, pero ahora la Resolución Directoral N° 027-2023-MTC/18 prorroga la suspensión de la entrada en vigencia del “Protocolo de Evaluación de Habilidades en la Conducción en la Infraestructura Cerrada a la Circulación Vial y en la Vía Pública, para el otorgamiento de las Licencias de Conducir” hasta el 30 de junio de 2024.

LUGAR Y DURACIÓN

El MTC precisa que el examen en la vía pública se realizará en zonas debidamente autorizadas por las autoridades competentes para este fin, la entidad señala que dichas evaluaciones no se realizarán ni en zonas escolares o cercanas a establecimientos médicos, además indica que “se debe evitar toda situación que represente inseguridad en el tránsito”. El horario será desde las 9:00 a.m. hasta las 5 p.m. y tendrá una duración no menor a 15 minutos, ni mayor de 30.

“Las vías deberán contar como mínimo con curvas, líneas amarillas continuas y discontinuas y líneas blancas continuas y discontinuas”, indica el MTC.