Callao: PJ recibió más de 200 denuncias por violencia contra el adulto mayor en los últimos 3 meses

Solo en los tres últimos meses (de setiembre a noviembre), el módulo de violencia de la Corte Superior del Callao ha registrado 205 denuncias por violencia contra el adulto mayor, siendo la más recurrente la violencia psicológica, de hijos a sus padres o de nietos a sus abuelos.



Así lo informó la jueza Julia Vivero, titular del 6° Juzgado de Familia de la Corte Superior del Callao, quien detalló que diariamente reciben entre 6 a 11 denuncias, número que se incrementa los sábados y domingos de 15 a 18.

En esa misma línea, la magistrada señaló que en el caso de denuncia psicológica -- el cual se realiza con la finalidad de tener siempre en subordinación a la víctima, en este caso al adulto mayor-- el distrito judicial del Callao registra un aproximado de 60% de denuncias, seguido de violencia económica- patrimonial.



VIOLENCIA ECONÓMICA PATRIMONIAL EN SEGUNDO LUGAR



“El módulo de violencia de la Corte del Callao registra más denuncias de violencia psicológica que sería un aproximado de 60%., en segundo lugar se ubica la violencia económica patrimonial, seguida por la física y por último la sexual”, especificó.



En el caso de violencia económica patrimonial, la magistrada señaló que la mayoría de casos que registran son por la posesión de los bienes e inmuebles, los cuales buscan ser arrebatados por los hijos a sus padres o los nietos a sus abuelos.



“Hay otros casos que hijos o nietos cobran las pensiones de su adulto mayor. En este caso ordenamos que la tarjeta sea manejada por una persona que la misma víctima señale y tenga su absoluta confianza. Así también se ordena el alejamiento del familiar”, manifestó.



En este caso, la magistrada señaló que el módulo de violencia de la Corte del Callao hace un seguimiento detallado el cual implica solicitar al administrador asignado por el adulto mayor que muestre un informe detallado de cómo se está utilizando la tarjeta de crédito del pensionista.

“Nosotros hacemos una administración de los bienes que significa pedir (al administrador asignado) que hagan una relación en qué se ha gastado el dinero. Hay veces no tienen pensión de jubilación, que es la mayoría. En estos casos dictamos como una medida de protección, una asignación económica para poder cubrir las necesidades más básicas”, dijo.



Asimismo, agregó que se brinda al adulto mayor medidas de protección, lo cual implica prohibir al victimario acercarse a su familiar o el retiro definitivo del hogar.



“Los jueces de protección dictan las medidas de protección. Aquí no hay persona víctima que se quede sin protección. Es importante saber que no necesita DNI para hacer la denuncia, no es necesario que vaya la víctimas, puede ir un familiar o hasta un vecino, somos conscientes que ese grupo etario muchas veces no puede salir de casa”, finalizó.