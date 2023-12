Jonathan Maicelo denuncia a Samantha Batallanos: “he sido extorsionado, me pidió S/50 mil”

La situación entre Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos parece que se sale de control. La exMiss Grand International acusó al boxeador de agredirla física y verbalmente hace algunos días atrás, ahora Maicelo asegura que su expareja lo habría extorsionado indirectamente. Todo esto ocurre poco antes de que ambos anunciaran sus planes de matrimonio.

Jonathan Maicelo negó las acusaciones de la modelo y aseguró que es ella quien muestra una actitud violenta y agresiva contra su persona. “Manifiesto y reafirmo que nunca he maltratado a mi ex pareja, ni mucho menos la he humillado o maltratado como ella afirma”, comenzó un mensaje que compartió en sus redes sociales.

Explicó que las acusaciones de agresión en un taxi por parte de Batallanos, es falso, lo cual corroboró en la pericia que les efectuaron a ambos, donde, según señaló el boxeador, el que tiene mayor grado de lesión es él. “El hecho que sea un boxeador profesional no me convierte en un abusivo o maltratador de mujeres o de indefensos”, aseguró en su mensaje.

EXTORSIÓN

Maicelo aseguró que Batallanos lo extorsionó de forma indirecta. “Hago de conocimiento público que he sido extorsionado de forma indirecta por mi ex pareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediáticamente, debía de abonar a su cuenta la suma de 50, 000 soles”, escribió el boxeador en su cuenta de Facebook.

AGRESIÓN

Samantha Batallanos denunció a Jonathan Maicelo el pasado 8 de diciembre por maltrato físico y psicológico en la comisaría de San Isidro. Según el parte, el hecho ocurrió cuando la modelo iba a subir a un taxi para ir a trabajar.

Si usted sufre violencia o agresiones, puede comunicarse gratuitamente a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables.