Madre dona riñón a su hijo para salvarlo de una insuficiencia renal crónica

El amor de madre no tiene condiciones. Así lo fue para Susana Rufino de 43 años, quien donó uno de sus riñones para que su hijo Leandro de 15 años, quien padecía insuficiencia renal crónica terminal, pueda mejorar su calidad de vida. Leandro esperó más de 5 años por un nuevo riñón. Y gracias a su madre tendrá una nueva oportunidad de vida y con ello continuar sus metas personales.



El médico Reyner Loza Munarriz, nefrólogo pediatra y coordinador de la Unidad de Trasplante Renal del hospital, saludó la valentía de la madre de Leandro ya que, gracias a su amor abnegado, su hijo tiene ahora una nueva oportunidad de vida. Indicó que, a pesar de la complejidad de la operación, el organismo del menor ha respondido de modo favorable como se esperaba.



“El menor de 14 años llegó a nosotros con un diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal. Estuvo cinco años en tratamiento con diálisis peritoneal hasta que fue sometido a una operación de trasplante renal en la modalidad de donante vivo relacionado. La operación duró 6 horas. Actualmente ya fue dado de alta y durante su recuperación se notó una evolución favorable de su capacidad renal. Esperemos que siga esa recuperación durante su tratamiento post operatorio”, indicó el especialista.



Por su parte, Susana Rufino, madre del menor, agradeció a todos los médicos, especialistas, enfermeros y técnicos, que intervinieron en la operación de su hijo y señaló que, en todo momento, el personal asistencial ha brindado los cuidados necesarios para su recuperación.



Contó, además, que al principio sintió miedo por donar su riñón y de la situación en que quedaría su salud, pero gracias a la explicación y cuidados de los profesionales de la salud del hospital, esas dudas fueron disipadas.



“Me trataron muy bien desde el momento que me hospitalicé para prepararme para la operación. Estaban siempre pendiente de mi salud y de la de mi hijo, estoy muy agradecida con todos. Esta decisión de entregarle a mi hijo un riñón, la tomé con mi esposo hace un par de año, y en ningún momento me he arrepentido de eso. Ahora mi hijo está contento y con ganas de hacer muchas cosas que antes la enfermedad no lo permitía. Vemos ahora el futuro con alegría”, dijo la progenitora.



Con este último trasplante, la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Nacional Cayetano Heredia suma 140 trasplantes de riñón en lo que va del 2023. Todas las operaciones se realizaron con éxito y sin costo para los pacientes. El Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) y el Seguro Integral del Salud (SIS) se hicieron cargo del financiamiento de las operaciones de trasplante.



El director general del hospital, Segundo Acho Mego, agradeció a todas instituciones del sector salud que ayudaron a reactivar las operaciones de trasplante renal y con ello mejorar la calidad de vida de los pacientes.



“Somos pioneros, a nivel del Ministerio de Salud, trasplantando riñones a niños y adultos con insuficiencia renal crónica terminal, en situación de pobreza y extrema pobreza de las diferentes regiones del país. Hasta la fecha hemos realizado 140 operaciones de trasplante de riñón con resultados exitosos ya que salvamos vidas y renovamos nuestro compromiso de atender a nuestros pacientes con calidad y buen trato”, señaló Acho Mego.



En tanto, el médico Weymar Melgarejo Zeballos, jefe de la Unidad de Trasplante Renal, indicó que su personal se encuentra trabajando para agilizar los procesos de recepción y evaluación de los casos que requieran un trasplante de riñón, siempre en coordinación con la dirección general y los organismos adscritos al Ministerio de Salud para dicha finalidad.