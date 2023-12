Rímac: familia de taxista desaparecido pide ayuda para ubicarlo

Un taxista, identificado como Mauro Chacón Cervantes, se encuentra desaparecido desde hace dos días luego que saliera de su vivienda para trabajar. Su esposa se encuentra preocupado y pide ayuda para ayudar al padre de sus tres hijos.

“A las 8:30 de la noche tengo la última llamada de él y a las 9:30 de la noche ya no tengo comunicación. He llamado varias veces y me dice, estoy haciendo una carrera a una señora, me voy a demorar”, señaló la señora Hilda Malpartida.

Sin embargo, con el transcurso de las horas, agentes de la policía hallaron el auto que manejaba Chacón Cervantes. El vehículo había sido abandonado en una zona descampada de la Asociación “El Conde”, en el distrito de Puente Piedra.

NO DESCARTAN SECUESTRO

Pero las sospechas de Hilda Malpartida de que algo malo le sucedió a su esposo se incrementaron cuando encontró sangre en la parte delantera del taxi. La policía viene realizando las investigaciones sobre este extraño caso.