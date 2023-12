Ale Fuller revela detalles de su separación con el abogado Francesco Balbi

Ale Fuller reveló algunos detalles más del fin de su noviazgo con Francesco Balbi, con quien tenía un compromiso para casarse. Según dijo, fue un proceso difícil confirmar la conclusión de su romance.

“Fue duro, yo termino la relación y no me encontraba sólida para comunicarlo. Nos tomamos el tiempo para procesarlo”, dijo la influencer a América Espectáculos y añadió que tanto ella como su pareja decidieron dar a conocer la noticia tres meses después para “sentirse preparados”.

Su relación duró más de un año y ambos formaron una linda historia que no dudaron compartir por sus redes sociales, pero lo que dejó en claro la actriz es que no ve una reconciliación, además se pronunció sobre las imágenes que mostraban al abogado en la puerta de su casa.

“Vivimos juntos más de un año, era nuestro hogar. Cuando yo no estaba en Perú él se quedaba en la casa y si yo me encontraba en el país era yo quien vivía ahí. Ese momento donde fue captado yo no me encontraba acá”.

DATOS

Francisco Balbi le pidió la mano a Ale Fuller en Paris, cuando visitaban la torre Eiffel. La actriz compartió en sus redes sociales el romántico momento. Sin embargo, en octubre de este año el abogado y la actriz anunciaron el rompimiento de su compromiso, para sorpresa de sus seguidores.

“Uno nunca está del todo listo para verbalizar las situaciones dolorosas, pero creemos que es tiempo de compartirlo. Después de los mejores momentos compartidos y el sueño de una vida juntos, hemos comprendido que nuestros caminos deben tomar direcciones distintas”, escribió en sus redes la artista.