Ministro Vásquez sobre Nicanor Boluarte: No hay evidencia que interviene en alguna institución

El ministro César Vásquez, se pronunció sobre los audios protagonizados por Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta de la República, que revelaría una presunta participación en espacios de gestión del Gobierno.

“Me queda clarísimo que él no tiene ninguna influencia, por lo menos en mi sector puedo dar fe de que no he visto ningún atisbo que pueda evidenciar o sospechar que él interviene en alguna institución”, señaló categórico.

INTERVENCIÓN OSCURA

“Creo que aquí estamos muy lejos de tener una intervención oscura de alguien, la presidenta siempre se ha mostrado transparente y yo confío en la transparencia de la presidenta", afirmó el titular del sector Salud.

"Las investigaciones lo determinarán así porque estoy seguro de que no hay corrupción ni antros, ni lugares oscuros para manejos de los recursos del Estado en este Gobierno”, añadió Vásquez Sánchez a RPP.