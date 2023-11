Personas con discapacidad visual aprenden a nadar en el mar desde cero y gratuitamente

El último fin de semana se realizó la segunda edición de la Copa Nadar es Vida 2023, en la playa Agua Dulce de Chorrillos, donde personas con discapacidad visual de la comunidad de voluntarios Patas de Rana de Lima, lograron superar con éxito este torneo deportivo.

Zamira Landa Rodríguez, de 13 años, logró ganar le primer puesto en la categoría de mujeres con discapacidad visual sin aletas en una distancia de 3 kilómetros. La joven vencedora estuvo una hora y 26 minutos en el mar, de la mano de su guía quien la sujetaba fuertemente.

Pero esta no es la única hazaña de la adolescente, pues obtuvo una mención especial y relevante al completar los 5.5 kilómetros de la Ruta a Grau, entre la isla San Lorenzo y la escuela Naval del Perú.

APRENDER DESDE CERO

No solo Zamira pudo entrenar desde cero junto a la comunidad Patas de Rana, Elisa Carreño Menéndez (42) también logró superar sus miedos al impredecible mar con ayuda de este grupo que le brindaron clases gratuitas y sin necesidad de tener experiencia previa.

Elisa, que tiene discapacidad visual total, señaló que, gracias a los entrenamientos con los profesores, pudo conocer las olas y saber en qué momento entrar. “Creo que empecé a perder el miedo cuando aprendí a flotar”, dijo a Andina.

“Realmente la discapacidad no quiere decir que tú no vas a poder sobresalir o hacer las mismas cosas que las personas que no lo tienen. Si tú quieres y tienes las ganas, lo puedes lograr”, explicó Elisa Carreño quien, en solo cuatro meses de preparación, obtuvo una medalla en el primer lugar en la categoría mujeres ciegas, sin aletas, en una distancia de 1.5 kilómetros, en la Copa Nadar es Vivir 2023, en una hora y un minuto.

PATAS DE RANA DE LIMA

Esta comunidad de voluntarios comparte técnicas de natación en aguas abiertas a toda persona que tenga o no experiencia nadando. En su programa destaca el curso inclusivo para personas con discapacidad.

Es liderado por Jaime Flores Quijano, comando anfibio de la Infantería de la Marina de Guerra del Perú, quien ha creado un programa de tres meses para que las personas aprendan a nadar en aguas abiertas desde cero y totalmente gratis.

Para más información de los cursos gratuitos de natación en Patas de Rana, puede llamar al 990 181 931 o escribir en redes sociales de Facebook o Tik Tok.