Contraloría alerta riesgo para obtener terrenos de autopista que unirá Lima y Callao

La Contraloría General alertó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) sobre seis riesgos asociados a la versión inicial del Contrato de la Iniciativa Privada Cofinanciada del Proyecto Anillo Vial Periférico que unirá Lima y Callao, siendo el principal, el riesgo de incumplimiento para la obtención de la liberación física y efectiva de los terrenos que comprenderán el área de concesión.



Como se conoce, el citado proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) consiste en el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de una autopista de 34.8 km de longitud, que recorrerá desde el distrito del Callao, en la Provincia Constitucional, hasta 11 distritos de Lima Metropolitana (San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, El Agustino, Ate Vitarte, Santa Anita, La Molina y San Luis), el cual se encuentra valorizado en aproximadamente US$ 2 380.34 millones y que se proyecta beneficiaría a más de 4 millones de ciudadanos, según lo señalado por PROINVERSIÓN.



El Informe Previo N° 000009-2023-CG/APP (emitido el 23.10.23) señala que las situaciones expuestas podrían impedir, una vez suscrito el mencionado contrato, el logro o postergación de los beneficios del proyecto para la ciudadanía, así como generar contingencias económicas al Estado.



En tal sentido, la Contraloría General recomendó a PROINVERSIÓN adoptar las medidas necesarias, en coordinación con el MTC, a fin de que se resuelvan los riesgos identificados y se logren los objetivos del proyecto.



Los informes previos de la Contraloría General no constituyen una autorización o aprobación sobre la operación materia de análisis, sino que tiene como propósito cautelar las operaciones que se tramiten y en el que se comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado.



Riesgos identificados



En el mencionado Informe Previo de la Contraloría General, los riesgos identificados sobre el Proyecto Anillo Vial Periférico se encuentran relacionados a los siguientes aspectos:



1. Riesgo de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Concedente con relación a las Áreas de la Concesión, adquisición de predios, obtención de la Liberación Física y Efectiva y liberación de interferencias.

Se recomienda a PROINVERSIÓN evaluar la adopción de las acciones, en coordinación con el MTC, que permitan asegurar la disponibilidad de las áreas, la adquisición de predios, obtención de la posesión (Liberación Física y Efectiva) y liberación de interferencias necesarias para la ejecución de las obras del Contrato de Concesión.



2. Riesgo de no iniciar la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Adquisición de Predios (PAP) a cargo del concesionario.

Esta situación podría generar controversias entre las partes que pudieran ocasionar sobrecostos al Estado y en el incumplimiento de las obligaciones impuestas al Concesionario relacionados a la liberación predial y Liberación Física y Efectiva de los predios del Proyecto.



3. Riesgo de inaplicación de penalidades por inconsistencias advertidas en la Versión Inicial del Contrato de Concesión.

Las situaciones e inconsistencias identificadas, podrían generar riesgos de inaplicación de penalidades y/o controversias que pueden demandar sobrecostos o contingencias económicas al Estado.



4. Riesgo que el cambio de tecnología implementada para el cobro de tarifa no cuente con el pronunciamiento del Regulador.



5. Riesgo de incumplimiento en los plazos para la presentación de los Estudios Definitivos de Ingeniería.

Se recomienda a PROINVERSIÓN efectuar las precisiones correspondientes a fin de evitar dilación en los plazos que podrían generar contingencias económicas al Estado.



6. Riesgo de controversias por el efecto del procedimiento de la declaración de Suspensión de Obligaciones.

Se recomienda que PROINVERSIÓN efectúe las precisiones que resulten pertinentes a las cláusulas evaluadas, que podrían generar contingencias económicas al Estado.



Aspectos relevantes



Asimismo, se identificaron aspectos relevantes asociados a la Versión Inicial del Contrato que, si bien no constituyen riesgos desde el ámbito de control, se ponen en conocimiento de PROINVERSIÓN para su evaluación correspondiente.



Dichos aspectos relevantes están relacionados a gestiones ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sobre la ejecución de inversiones que excedan los límites de las superficies limitadoras de obstáculos respecto del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.



Del mismo modo, a la acreditación por el INACAL de los laboratorios que realizarán los ensayos en la medición de los Niveles de Servicio del Proyecto, a la periodicidad de la evaluación de Niveles de Servicio global, a la coordinación con otras concesiones debido a los cruces o empalmes del Proyecto, así como a la reducción de los beneficios sociales por la no ejecución del Tramo 2 del Proyecto, entre otros.



También se recomendó a PROINVERSIÓN coordinar con el Concedente para que cuente con una estrategia de fortalecimiento de su capacidad de gestión, que le permita cumplir con sus obligaciones establecidas en la Versión Inicial del Contrato, en beneficio de los usuarios y la población del ámbito de influencia de este Proyecto.



El Informe Previo fue comunicado al director ejecutivo de PROINVERSIÓN con la finalidad que se adopten las acciones correctivas que correspondan para asegurar el objetivo del proyecto y que no se materialicen los riesgos advertidos.



La ciudadanía puede acceder al mencionado informe que se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Control para el acceso público. Cabe señalar que se ha marcado como confidencial información reservada, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.