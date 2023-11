Congresista Rospigliosi sobre expulsión masiva de extranjeros: Todo indica que no hay estrategia

El legislador Fernando Rospigliosi cuestionó la política lanzada por el Poder Ejecutivo de expulsar a los ciudadanos extranjeros como una medida contra la inseguridad ciudadana, señaló también la supuesta ausencia de un plan para su ejecución, así como la inviabilidad de llevar a cabo deportaciones masivas.

"Todo indica que no hay ninguna estrategia; además, son muchos. No hay manera -por lo menos nadie lo ha explicado- de expulsarlos del país, como dijo el Gobierno en algún momento que iba a hacer si no cumplían con todos los trámites necesarios", afirmó el parlamentario de la bancada de Fuerza Popular.

CAPACIDAD LOGISTICA

Dijo también que en el país hay cientos de miles de foráneos en condición irregular y no habría capacidad logística para realizar expulsiones masivas. Ante ello, manifestó que la política de seguridad ciudadana debería enfocarse principalmente en combatir a los extranjeros que delinquen, informa RPP.

"Lo que concierne a los peruanos, y debería interesarle al Gobierno, es identificar a los delincuentes y capturarlos, que es lo que necesitamos; porque la mayoría de venezolanos no son delincuentes, son gente trabajadora que ha venido huyendo del comunismo, del socialismo del siglo 21, y que quiere, simplemente, tener un lugar donde poder trabajar y vivir. El problema está en los delincuentes", afirmó.