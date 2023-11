SJL: Alcalde Maldonado en contra que se amplíe el estado de emergencia en el distrito

El alcalde Jesús Maldonado Amao rechazó hoy la ampliación del estado de emergencia en su distrito. Indicó que los vecinos viven la "misma situación" que antes de la medida decretada por el Poder Ejecutivo ante el alarmante aumento de la delincuencia.

"Si van a ampliar el estado de emergencia con las mismas características, con las que tenemos hoy en día, yo digo que no amplíen nada. Estamos en la misma situación antes de la declaratoria de emergencia", expresó el burgomaestre de San Juan de Lurigancho (SJL).

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Señaló también a Exitosa que, si bien en los primeros días de la declaratoria de emergencia, realizada el pasado 19 de setiembre, hubo ciertas diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ahora tales acciones no vienen siendo replicadas.

"No tenemos la presencia de las FFAA, no tenemos el número de la PNP, que teníamos en el inicio, no tenemos un dominio territorial muy fuerte por parte del Estado. He exhortado al ministro del Interior, he solicitado que haya mayor presencia de las FFAA, pero esto ha quedado en un pedido, no ha sido atendido", añadió.