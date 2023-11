Ministro Alex Contreras cambia de opinión sobre nuevo retiro de la AFP: Ahora está a favor

Esta mañana, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respaldó la propuesta de un séptimo retiro de AFP. Dijo que si bien al inicio estuvo en contra, ahora está a favor, pero con un desembolso focalizado, solo para quienes están en situación de vulnerabilidad económica.

"Inicialmente, la posición del MEF era cero retiros. Entonces, si hay una preocupación legítima de que hay un grupo de gente que no la está pasando bien, que se restrinja, que se acote ese retiro de forma que no se afecte ni la sostenibilidad del sistema ni la reforma de pensiones", declaró Alex Contreras a Exitosa.

PROPUESTA LEGISLATIVA

El funcionario del MEF dijo también, que según la actual propuesta legislativa, todos los aportantes estarían facultados para realizar el séptimo retiro de AFP, algo que en estos momentos no consideran adecuado, sugieren que solamente se le permita a las personas, por ejemplo, que están desempleadas.

"Por eso decíamos que se acote a aquellos que no estaban generando ingresos, no están trabajando, que estaban teniendo ese problema. Pero no todos. La propuesta, así como está, dice que incluso los congresistas que tienen su fondo de pensiones, puedan retirar. Incluso, un gerente general de una compañía", aseguró.