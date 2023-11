Minsa contrata joven pese a no cumplir con el perfil: 48 horas antes se reunió con la jefa de Gabinete

Al mismo estilo de las amigas del premier Alberto Otárola, una joven fue contratada por el Ministerio de Salud (Minsa) pese a no contar con los requisitos para el cargo. Según informa el programa Contracorriente, 48 horas antes de ser contratada, se reunión con una funcionaria del portafolio.

Se trata de Pamela Pineda, actual coordinadora parlamentaria de la cartera, quien tiene un sueldo de 10 mil soles. Ella visitó el pasado 26 de setiembre a Vanesa Fuentes, jefa del gabinete del ministro de Salud, y después obtuvo el puesto, pese a no tener, entre otros, maestría como lo exige el cargo.

LA CONOCÍA

Al respecto, César Vásquez Sánchez, titular del Minsa reconoció que ya había trabajado antes con la señorita Pamela Pineda y que estaba al tanto de la reunión, asimismo defendió su contratación. “[Pamela Pineda] Ha visitado a la jefa de gabinete, días antes que la contraten”.

“Yo he trabajado en el Congreso, he sido asesor de la comisión de Salud y ahí he conocido a la señorita Pamela y a muchos otros trabajadores, que hacen una buena labor y los he convocado a mi gestión.[…] Si cumple con el perfil, eso le puedo asegurar”, sostuvo el ministro de Salud.