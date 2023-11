Espera no ser censurado: Ministro Romero anuncia golpe potente a extorsionadores en unos 20 días

El ministro Vicente Romero dijo hoy que la Policía Nacional trabaja fuertemente y en las próximas semanas ejecutará un “golpe potente” contra la grave ola de criminalidad que azota las calles de Lima y de destinas regiones del país. Por ello, le pidió a la población que “confíen” en su gestión.

“Le puedo decir, con absoluta certeza, que la Policía va dar un golpe tremendo y potente en unos 20 a 25 días. Muy potente, sobre todo, contra los extorsionadores. Segundo, se está trabajando a nivel inteligencia temas muy delicados sobre las organizaciones transnacionales. El Tren de Aragua sí, efectivamente, está en toda la región. Pero tenemos al Comando Vermelho desde el 2019. Y esta organización tiene ideología y hay que tener mucho cuidado”, señaló.

SERVIR AL PAÍS

El titular del Interior dijo también, en entrevista con RPP, que la guerra contra la criminalidad no es de ahora, sino de hace años. Agregó que si aceptó el cargo en este ministerio por segunda vez fue, básicamente, para servir al país y no por algún interés particular.

“Esta es una batalla contra la inseguridad que todos debemos trabajar. Es un problema que viene de largos años, pero mi mensaje contundente es que confíen en nosotros. Yo estoy en el sector Interior por segunda vez. He aceptado [el cargo] por un amor al país y no tengo algún interés personal como muchos otros, quienes tienen intereses particulares”, anotó.

DÉJENME TRABAJAR

Respecto a las intenciones de un sector del Congreso de la República que busca a censurarlo por su manejo de la inseguridad ciudadana, Romero Fernández manifestó: “No me aferro al cargo, por si acaso. Solo pido (a los parlamentarios que buscan su salida) que déjenme trabajar”.