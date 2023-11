José Domingo Pérez: Autoridad Nacional de Control inicia proceso en su contra por “falta muy grave”

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió hoy proceso administrativo disciplinario por 60 días contra del fiscal superior José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato.

La ANC, encabezada por Antonio Fernández, señala que el fiscal Pérez Gómez “omitió consignar en su informe su domicilio procesal y postal, así como si dirección de correo electrónico”, lo cual consideró como una falta muy grave.

PEDIDO DE INFAMACIÓN

El documento agrega que dicha información sirve “para ser válidamente e indistintamente notificado en cualquiera de los consignados, lo que no cumplió”, y que no se justifica que no haya respondido concretamente el pedido de información.

El fiscal superior José Domingo Pérez tiene un plazo de 5 días hábiles, luego de ser notificado, para presentar sus descargos. Además la ANC recabará el récord de quejas y denuncias contra el magistrado.