Tarotista Agatha Lys sufre robo de 'tenderas' en centro comercial de Surco

Lamentablemente, la delincuencia en el país no se detiene y siguen apareciendo más víctimas de este flagelo. A través de sus redes sociales, Agatha Lys, conocida por leer el tarot, denunció con videos que sufrió robo en un centro comercial por unas 'tenderas'.

En las imágenes de seguridad se ve a Miriam Dávila Pretell, más conocida como Agatha Lys, quien no se percata de la presencia de tenderas en un centro comercial de Santiago de Surco, que se encontraban vigilándolas.

Ambas estaban bien vestidas y manejaban estrategias para cubrirse una a la otra, a fin de no ser descubiertas. Las delincuentes suelen cometer estos actos delincuenciales en esta zona. Una vez que las criminales cometieron su delito, la tarotista solo pudo pedir las imágenes de seguridad a la tienda comercial para hacer la denuncia.

“Es increíble cómo, a pesar de que no es la primera vez que pasa y que estas personas son conocidas en la tienda y alrededores, no se toman las medidas de seguridad ni se hace nada para frenar esto. En el video pueden ver cómo sin ningún problema estas dos señoras se llevan mis pertenencias. He tomado las medidas pertinentes y la denuncia ya fue realizada”, escribió en sus redes sociales.

DENUNCIA

La tarotista difundió las imágenes del robo en sus redes y advirtió a la comunidad estar atentos a estas delincuentes.

“Difundo el video para que tengan cuidado e identifiquen a estas personas. Agradezco por el apoyo y mensajes que me hacen llegar. Asimismo, les pido que compartan el video para que todos conozcamos sus caras y no vuelvan a robarle a otra persona”, señaló Agatha Lys en su cuenta de Facebook.