Cometa Fest 2023 reúne a más de 23 mil asistentes en el evento de educación más importante del país

La 3ª edición de Cometa Fest culminó el pasado sábado 28 de octubre, con más de 15,000 asistentes al evento presencial y más de 8,000 conectados a la edición virtual. De esta manera, se consolida como un referente nacional en educación para los estudiantes de los últimos grados de secundaria de colegios públicos y privados de todo el país.

El evento gratuito, impulsado por Intercorp, ha tenido lugar los días 26, 27 y 28 octubre en el Parque de la Exposición en Lima, y a través de una plataforma virtual, con el objetivo de inspirar y motivar a los jóvenes a ampliar sus horizontes, a través de charlas inspiradoras de peruanos y latinoamericanos que, partiendo desde abajo, actualmente cosechan éxitos en diversos ámbitos. Todos los estudiantes de secundaria y sus familias recibieron información completa sobre las posibilidades de educación superior de las que disponen, como carreras, universidades y becas, tanto en el Perú como en el extranjero.

El encuentro ha contado con más de 96 ponentes, entre ellos, los representantes de las mejores universidades de Estados Unidos que vinieron exclusivamente al evento, como MIT, Brown, ASU, NYU o The University of Chicago, reconocidos peruanos como Mariana Costa, Wendy Ramos y Tony Succar, además de talleres con prestigiosas universidades nacionales y empresas como Google y Fundación Varkey. En las instalaciones interactivas como el “Cuarto de los Miedos”, uno de los espacios con más afluencia del evento, los estudiantes podían escribir de forma anónima sus emociones y sentirse validados de que no estaban solos en esta transición del colegio a los estudios superiores.

Esta iniciativa de Intercorp nació debido a una problemática identificada: el acceso a la educación superior es limitado y la mayoría de los jóvenes no está seguro de qué estudiar. Jorge Yzusqui, cofundador y director de Cometa Fest, comentó: “Queremos que los jóvenes tengan un acompañamiento adecuado y tengan toda la información disponible a la mano para que tomen la mejor decisión para su futuro. Esto los beneficiará enormemente a ellos y al país”.

Por su parte María Fe Sánchez, especialista en acceso a la educación superior y líder de la iniciativa Cometa, explicó la importancia de la orientación vocacional, pues les brinda a los estudiantes de secundaria una amplia gama de posibilidades que en muchos casos desconocen. “Cometa Fest ayuda a los estudiantes a conocer todas las opciones que tienen para continuar sus estudios superiores además de descubrir becas, como Beca Cometa, con la que estamos allanando el camino hacia el éxito y empoderando a la próxima generación de líderes y profesionales destacados", dijo.

En la feria participaron 17 universidades públicas y privadas del país como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la UNI, la PUCP, UTP, entre otras, 11 institutos técnicos y 9 universidades americanas. De esta manera, se les brindó a los estudiantes la oportunidad de conectar con los representantes de las instituciones académicas más destacadas de los Estados Unidos, como MIT, The University of Chicago, Brown, ASU y NYU. La carpa de Pronabec y las charlas que ofreció la institución, fueron espacios muy valorados por los estudiantes, para poder conocer de primera mano todos los requisitos y posibilidades.

Beca Cometa

La convocatoria para la próxima edición de Cometa Camp, espacio que prepara a los estudiantes para la postulación a Beca Cometa, será en marzo de 2024. Así lo dio a conocer María Fe Sánchez, quien también indicó que los resultados se publicarán en agosto del mismo año. Cabe destacar que, en Cometa Fest, se encontraron a 400 estudiantes que cuentan con el perfil para postular a Beca Cometa.

Beca Cometa, financiada por el Grupo Intercorp a través de su plataforma de compromiso social Educando Perú, cubre todos los gastos de preparación y postulación para que 20 talentosos jóvenes peruanos de recursos limitados y alto rendimiento académico estudien en 9 de las mejores universidades de Estados Unidos (MIT, NYU, The University of Chicago, Brown, ASU, Harvard, Princeton, UC Berkeley y Dartmouth), incluido los gastos de vida, materiales de estudio y los pasajes para que puedan visitar a sus familias en Perú.

En promedio, y dependiendo de la universidad, Beca Cometa, que busca transformar la vida de los jóvenes peruanos más talento del país, brinda un financiamiento de US$ 350.000 por alumno en los cuatro años de carrera en Estados Unidos.