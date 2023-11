Presidente del Poder Judicial: "Deben salir las Fuerzas Armadas a las calles"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, consideró que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) deben salir a las calles a brindar apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la declaratoria de emergencia en algunos distritos.

En declaraciones a la prensa, el titular de dicho Poder del Estado indicó que es necesaria la presencia de militares en las calles y cuestionó a quienes se oponen a esta medida por diversos motivos.

"Yo sí creo que deben salir las Fuerzas Armadas, pero en un plan debidamente coordinado de seguridad y acá quiero volver a rechazar aquellos que satanizan esta intervención de las Fuerzas Armadas pretendiendo de una manera casi irrisible decir que no van a investigar, no van a ser atestados, no van a hacer informes", indicó.

LA FUNCIÓN DE LOS MILITARES

En ese sentido, Arévalo precisó que las Fuerzas Armadas brindarían apoyo a la PNP en la realización de operativos contra el tráfico de drogas y otros delitos.

"Esa labor de investigar, tomar declaraciones, etc., es de la Policía. Las Fuerzas Armadas contribuyen en los operativos, necesitamos operativos de rastrillaje. Hay que entrar a los sitios donde se sabe que hay droga, crimen, prostitución y necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas", sostuvo.