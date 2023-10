Alcalde francis Allison advierte a delincuentes: "Si vienen con armas, los recibimos con armas"

El alcalde de Magdalena, Francis Allison lanzó una dura advertencia a todos los delincuentes que lleguen a su distrito con la única intención de perjudicar a los vecinos y perturbar el orden.

En declaraciones para Exitosa Noticias, el burgomaestre señaló que la policía nacional que opera en su jurisdicción está capacitada para "recibir con armas" a todos los criminales en Magdalena que utilicen armas de fuego.

"En Magdalena las cosas son claras. Queremos mano firme. Ello salen armados, Nosotros tenemos a los policías armados en todos los carros. Si vienen con armas, los recibimos con armas. Acá no estamos jugando. (¿Magdalena necesita estado de emergencia?) Para nada. Estamos trabajando para que tampoco lo necesite", manifestó.

DESCARTA "EFECTO GLOBO"

Asimismo, Allison Oyague descartó que en Magdalena no se está dando el denominado "efecto globo", debido a que han fortalecido la seguridad en el distrito, no obstante, no descarta que la delincuencia pueda migrar a su distrito si se aumenta el número de distritos en estado de emergencia.

"No hemos tenido el 'efecto globo', que nos preocupaba. No hemos tenido nada de eso en Magdalena porque nosotros fortalecido muchísimo la seguridad. Sin embargo, si siguieran creciendo el número de distritos en estado de emergencia, seguramente si sucedería", sostuvo.