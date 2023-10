Alcalde López Aliaga sobre invitación a Marcelo Tinelli a Lima con todo pagado: Turismo genera empleo

Foto Exitosa

El alcalde Rafael López Aliaga se pronunció luego de conocerse que invitó al animador Marcelo Tinelli a Lima, con todos los gastos pagados. Indicó, que en "momentos de dificultad económica" hay que ver formas de generar ingresos y una de estas sería impulsar el turismo.

Mediante sus redes sociales, el burgomaestre metropolitano lamentó que se esté generando un gran revuelo por la convocatoria del famoso artista argentino, de 63 años, cuando todo se trata de una inversión que saldrá únicamente de su bolsillo.

OFRECIÓ HOSPEDAJE

"Veo que causa revuelo y una crítica sin sustento la invitación que he realizado al famoso conductor argentino Marcelo Tinelli. El Municipio de Lima no lo invita y menos cubrirá estos gastos. La invitación la he realizado yo, es una invitación personal", escribió en X.

Asimismo, Rafael López Aliaga argumentó que ofreció hospedaje a Marcelo Tinelli con el único objetivo de que se hable de nuestro país como un destino turístico. Finamente, la autoridad edil instó a todos a colaborar para salir de esta actual situación socio-económica.